نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم الشمل.. فلورنتينو بيريز يقرب شقيق "منقذ ريال مدريد" من البرنابيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول صفقة جديدة تلوح في أفق إدارة العملاق المدريدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الهجوم بلاعبين شباب ذو موهبة كبيرة.

ويخطط مسؤولو الريال، لتغيير خارطة التعاقدات بضم نجوم ومواهب صغيرة لها مستقبل كبير، مثلما حدث في الصفقات الأخيرة للملكي.

- شقيق بيلينجهام على رادار بيريز

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لديه إعجاب واهتمام كبير بالإنجليزي جوبي بيلينجهام شقيق نجم الفريق، ولاعب سندرلاند.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن أرسل مسؤولو الميرنجي، وفدا من كشافين الفريق لمتابعة ورصد مستوى اللاعب الشاب في مواجهته أمام منتخب الجبل الأسود، والذي شاهد إشادة كبيرة بمستوى اللاعب.

واختتمت الصحيفة، أن من المتوقع بعد تألق بيلينجهام الصغير مؤخرا، سيكون هدفا للعديد من كبار أندية أوروبا، إلا أن يبقي الريال الأوفر حظا في حسم هذا التعاقد.