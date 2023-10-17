محمد غرابة: روي فيتوريا كان لديه ثقة في الفوز على الجزائر وقدمنا مباراة جيدة

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد غرابة مدير الكرة بمنتخب مصر أن البرتغالي روي فيتوريا كان لديه ثقة في الفوز على الجزائر وقدمنا مباراة جيدة.

محمد غرابة: روي فيتوريا حماسي في التدريبات وكان يحس اللاعبين على الفوز في كل المباريات.

وصرح محمد غرابة في مداخلة هاتفية عبر برنامج " الكورة في 90 " مع إبراهيم عبد الجواد عبر راديو " 90 90":" قدمنا أداء جيد أمام منتخب الجزائر".

وأكمل:" ظروف المباراة لم تساعد المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على الجزائر رغم التقدم بهدف في منتصف الشوط الثاني".

وتابع: "هدفنا الفوز في كل المباريات القادمة في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار".

وأضاف:" اتحاد الكرة أرسل خطاب لكل المنتخبات التي تتواجد في مجموعتنا لاستضافة مبارياتنا معهم في مصر."

واختتم:" سيكون من الأفضل استضافة مصر منتخبات مجموعتنا في ظل عدم تواجد ملاعب معتمدة من الاتحاد الافريقي للمنتخبات الموجودة معانا في المجموعة".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة ودية دولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.