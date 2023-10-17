نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تتنافس فيها 10 منتخبات في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) على مقاعد القارة المؤهلة إلى النسخة الأكبر من كأس العالم والتي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا.

وانطلقت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر الماضي وتستمر لمدة عامين حتى سبتمبر 2025 بإقامة 18 جولة تشهد 90 مباراة بين المنتخبات المشاركة في التصفيات.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

- فنزويلا وتشيلي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت مصر

- باراجواي وبوليفيا الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت مصر

- الإكوادور وكولومبيا الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت مصر

- أوروجواي والبرازيل الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مصر

- بيرو والأرجنتين الساعة الخامسة صباحا بتوقيت مصر