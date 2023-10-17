انت الان تتابع خبر غموض وفوضى في تصفيات يورو 2024: إلغاء مباراة مثيرة بين بلجيكا والسويد بسبب جريمة قتل المشجعين!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم إلغاء مباراة بلجيكا ضد السويد في المباراة التي كانت تُلعب منذ قليل وانتهت بالتعادل هدف لكل فريق.

وكانت المباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة السادسة لتصفيات يورو 2024 وأقيمت في العاصمة البلجيكية بروكسل على ملعب الملك بودوان.

وكشفت شبكة "سي إن إن" أن لاعبي السويد قرروا عدم استكمال اللعب بسبب مقتل مشجعين لهم بالرصاص خارج الملعب.

وأوضحت الشبكة أن الحادث تم اعتباره عملا إرهابيا.

وتقدم فيكتور جيوكيريس الهدف الأول للسويد في الدقيقة 15، وتعادل روميلو لوكاكو لبلجيكا في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

ويعتبر اللقاء تحصيل حاصل، حيث ضمنت بلجيكا التأهل ليورو 2024، في حين فقدت السويد الأمل في الصعود، فهي تحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وتحتل النمسا المركز الثاني برصيد 16 نقطة وضمنت التأهل أيضا، بينما أذربيجان في المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وإستونيا متذيلة الترتيب بنقطة.

وحتى الآن ضمن منتخب ألمانيا مستضيف البطولة وفرنسا والبرتغال وتركيا واسكتلندا وإسبانيا بجانب بلجيكا والنمسا.