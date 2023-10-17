نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة تتفقد صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أصدر الدكتور مصطفى صادق رئيس الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب صالات نادى النادى بالعاصمة الإدارية، تعليماته لكافة اللجان بالاستمرار فى العمل الدؤوب، مع التركيز على الجولات الميدانية، والابتعاد قدر الإمكان عن التواجد فى مقر اللجنة المنظمة، سوى للاجتماعات فقط، لتلافى أى عقبات، وإيجاد حلول عملية لها مبكرة، لتنظيم نسخة فريدة من بطولة العالم، يشهد لها الجميع، خاصة فى ظل الدعم اللامحدود من الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحبة النهضة العمرانية والإنشائية، والمشروعات العملاقة التى لم تألفها مصر من قبل، والدعم المادى والمعنوى من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى بتابع يوميا كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وإصداره تعليماته المستمرة لكافة أجهزة الوزارة للتعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة، وتلبية متطلباتها، وتذليل أى معوقات لتنظيم نسخة لم يشهدها العالم من قبل.

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم، بصحبة أعضاء مجلس الادارة ومديرة البطولة الدكتورة هويدا مندى ونائبها المهندس هشام سيد بالمرور على المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، وتفقدت اللجنة الصالة الرئيسية التى ستقام عليها منافسات البطولة، والصالات الفرعية المخصصة للتدريبات، وقاعات الاجتماعات التى ستشهد اجتماعات الاتحاد الدولى واللجان المختلفة، فضلا عن تفقد

جميع المرافق الملحقة بالصالات بنادى النادى، وكان فى استقبال اللجنة الدكتور وسام الغمرى المدير التنفيذى للمدينة الرياضية.

و صرح اللواء منصور المحمدى درويش نائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى لبطولة العالم، بتكثيف المرور على مجمع الصالات بنادى النادى بالعاصمة الادارية للوقوف على التجهيزات النهائية، لاستقبال هذا الحدث العالمى الذى تستضيفه قاهرة المعز على أرض مصرنا الغالية بلد الأمن والأمان، وذلك بتوجيهات من الدكتور مصطفى صادق رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، للوقوف على آخر المستجدات، قبل إنطلاق بطولة العالم بوقت كاف، وتذليل اى معوقات لاستقبال هذا الحدث الكبير.

و أضاف أن هذا الحدث العالمى، الذى يتواكب مع احتفالات العالم بيوم العالمى للإعاقة فى الثالث من ديسمبر المقبل، يلقى اهتماما غير عاديا من القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يشارك فية 19 دولة، فى ظل الأحداث المضطربة التى يشهدها العالم، لكن الأمر يختلف على أرض بلد الأمن والأمان مصرنا الحبيبة.

و قال إن البطولة يشارك فيها 19 دول هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16منتخبا، يمثلوا 16 دولة، أما منافسات السيدات، فيشارك فيها 12 منتخبا، من 12 دولة.

و أكد اللواء منصور درويش أن منتخبي الرجال والسيدات يستعدا للبطولة فى معسكر مغلق بمحافظة الإسماعيلية انطلق يوم 3 سبتمبر الماضى، يضم 40 لاعبا ولاعبة، بواقع 20 لاعبا فى منتخب الرجال تحت قيادة العميد أيمن العطيفى المدير الفنى، و20 لاعبة فى معسكر السيدات تحت قيادة الدكتور محمد عبد الشافى المدير الفنى، مؤكدا أن الأجهزة الفنية بكلتا المنتخبين سيقوما بتصفية كل منتخب إلى 14 لاعبا، و14 لاعبة قبل إنطلاق البطولة.

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