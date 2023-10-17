نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس تخسر بهدفين أمام اليابان وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب اليابان الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا على نظيره منتخب تونس، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الودي الذي جمع بين كلا المنتخبين.

والتقى منتخب تونس أمام نظيره منتخب اليابان، وديًا في اللقاء الودي الذي جمع بين كلا المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الجالية.

مباراة تونس واليابان

افتتح التسجيل لمصلحة منتخب اليابان اللاعب كيوجو فوروهاشي في الدقيقة 43 من الشوط الأول، ثم أضاف جونيا إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد تمريرة رائعة من كوبو.

وتواجد علي معلول لاعب منتخب تونس على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء أمام منتخب اليابان ولم يشارك طوال أحداث اللقاء.

