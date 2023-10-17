نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب عاجل من كولر للخطيب بشأن الصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، حسم مصير العديد من الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم مختلف المراكز.

ويرغب مدرب الأهلي في تدعيم خط دفاع الفريق في الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب الإصابات التي تضرب لاعبي هذا المركز في الفترة الأخيرة.

- كولر يقترح 4 أسماء لتدعيم الدفاع

وعلمت مصادر دوت الخليج الرياضي، أن وضع كولر قائمة جديدة ببعض المدافعين الذي يرغب في تدعيم خط الأهلي بهم هذا الموسم، والذي جاءفي مقدمتهم الدولي المصري أحمد حجازي، نجم فريق اتحاد جدة السعودي.

وتابعت المصادر، أن جاء ثنائي بيراميدز محمود مرعي وأسامة جلال، ضمن اهتمامات المدرب السويسري في الفترة الحالية، رغم تجديد أحدهما تعاقده مع الفريق السماوي.

واختتمت، أن طلب كولر أيضا التعاقد مع مدافع أجنبي في خط الدفاع، لتوفير بدائل مناسبة في هذا الخط، في ظل مشاركة الفريق في العديد من البطولات المحلية والقارية المختلفة هذا الموسم.

