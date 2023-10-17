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أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر الماضي وتستمر لمدة عامين حتى سبتمبر 2025 بإقامة 18 جولة تشهد 90 مباراة بين المنتخبات المشاركة في التصفيات.

يتنافس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال 10 منتخبات، حيث يتأهل أصحاب الـ6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم بينما يخوض صاحب المركز السابع في الترتيب الملحق.

تحتل الأرجنتين صدارة المجموعة المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦ تليها البرازيل في المركز الثاني بفارق نقطتين.

ترتيب مجموعات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

١ - الأرجنتين ٩ نقاط

٢ - البرازيل ٧ نقاط

٣ - كولومبيا ٥ نقاط

٤- أوروجواي ٤ نقاط

٥ - تشيلي ٤ نقاط

٦ - فنزويلا ٤ نقاط

٧ - الإكوادور ٣ نقاط

٨ - باراجواي نقطة واحدة

٩ - بيرو نقطة واحدة

١٠ - بوليفيا صفر نقاط