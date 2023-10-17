نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تأثر محمد صلاح بالهجوم الجماهيري؟.. منتخب مصر يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، إن محمد صلاح قائد المنتخب قدم مستويات رائعة خلال مباراتي زامبيا والجزائر، مشيرا إلى إنه دائما يكون قدوة للاعبين في كل تصرفاته.

تصريحات محمد غرابة مدير منتخب مصر

وقال غرابة في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90: محمد صلاح غير متأثر بالهجوم ضده في الفترة الأخيرة، ولم يظهر عليه أي تأثر على المستوى الشخصي أو على المستوى داخل الملعب.

وأضاف: محمد صلاح يقوم بالتبرع دائما في مثل هذه القضايا، وهو لم يتحدث عن الأمر مع أحد ولم يعلن، ولكن الأمر تم إعلانه من قبل الجهة الأخرى، فإن الأمر منتهي ولم نتحدث فيه خلال معسكر المنتخب.

تطورات ملف مزدوجي الجنسية للانضمام لمنتخب مصر

وكشف محمد غرابة، عن تطورات ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية وإمكانية انضمامهم للمنتخب الأول خلال المعسكرات المقبلة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وواصل: ليس هناك جديد في هذا الملف حاليا، وأنا في تواصل مستمر مع بعض اللاعبين مثل هيثم حسن، ولكن الأمر حاليا صعب للغاية.

وعن أزمة مكافأت اللاعبين مع منتخب مصر، قال: تم تسوية هذا الأمر في الفترات الماضية، وحاليا الأمور مستقرة ولا يوجد مكافأت متأخرة للاعبين.

