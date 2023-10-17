الرياضة

كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة سيمبا التنزاني الجمعة المقبلة في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

 

واستقر المدرب السويسري على ملامح تشكيله أمام سيمبا، حيث من المتوقع أن يبدأ أمام الفريق التنزاني بتشكيل يضم كلا من:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.
  • خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات.
  • خط الهجوم: كهربا.

 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وسيمبا التنزاني الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

 

وتغادر بعثة الأهلي إلى تنزانيا غدا الأربعاء على متن طائرة خاصة استعدادا لسيمبا، حيث يترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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