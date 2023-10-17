هل اقترب من روشن؟.. ليفربول يلاحق بديل محمد صلاح لضمه في يناير

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، مفاجأة جديدة حول مصير النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتضع إدارة الأنفيلد مؤخرا، العديد من الخيارات الجديدة لتعويض رحيل اللاعب المحتمل إلى الدوري السعودي، بعد تجهيز عرضا ضخما لضمه منذ الميركاتو الصيفي الماضي.

- ساني على رادار ليفربول

ونشر موقع GOAL العالمي، أن إدارة ليفربول، تسعى بقوة للحصول على خدمات الألماني ليروي ساني، ليكون بديلا محتملا للنجم المصري محمد صلاح، حال انتقاله إلى روشن في انتقالات يناير القادمة.

وأصبح ساني قريب من الرحيل عن صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني في الموسم الحالي، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في تشكيل البافاري، وعرض الأحمر قد يكون فرصة لعودته من جديد.

على جانب آخر، تتمسك جماهير اتحاد جدة السعودي بمطلبهم في التعاقد مع نجم منتخب مصر بقيمة مالية ضخمة، بعد رفض العرض الأخير في ميركاتو الصيف الماضي.

