نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة سيمبا ويحسم تجديد معلول وقيمة تبرعات محمد صلاح لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نشرة منتصف اليوم الثلاثاء

وتأتي نشرة منتصف اليوم الثلاثاء وفق ما يلي:-

كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

مارسيل كولر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة سيمبا التنزاني الجمعة المقبلة في إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

واستقر المدرب السويسري على ملامح تشكيله أمام سيمبا، حيث من المتوقع أن يبدأ أمام الفريق التنزاني بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وسيمبا التنزاني الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتغادر بعثة الأهلي إلى تنزانيا غدا الأربعاء على متن طائرة خاصة استعدادا لسيمبا، حيث يترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء

كولر يحسم مستقبل معلول مع الأهلي

معلول

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من تجديد تعاقد التونسي علي معلول مع القلعة الحمراء.

وينتهي تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته بداية من يناير المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، كانت قد عرضت في وقت سابق على كولر مقترح التجديد للتونسي معلول، ووافق المدرب السويسري على الأمر.

وأضاف، أن علي معلول يرغب في الاستمرار مع الأهلي، وإنهاء مشواره داخل جدران القلعة الحمراء، وما تردد حول وجود نية لرحيله بعد نهاية عقده غير صحيح.

من جانبه، يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

الرقم المعلن غير صحيح.. تعرف على قيمة تبرعات محمد صلاح الحقيقية لدعم فلسطين

تحدث الناقد الرياضي خالد علي، عن دعم محمد صلاح للأشقاء الفلسطنيين، من خلال تبرعه بمبلغ مالي كبير جدا عن طريق الهلال الأحمر، مؤكدا أن تلك الطريقة هي الأهم في الوقت الحالي من أجل إنقاذ أرواح ضحايا فلسطين.

وأكد خالد علي في مداخلة تليفزيونية مع برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور، أن محمد صلاح نموذج يحتذى به وكشف موقفه من القضية الفلسطينية منذ عشر سنوات وبالتحديد في ٢٠١٣ بعدما أسكت ألاف الاسرائليين في مباراة بازل السويسري ومكابي تل أبيي وسجد على أرض فلسطين المحتلة، وكانت تلك المباراة بداية تعارفه مع جمهور الوطن العربي.

وأشار خالد علي إلى أن الهجوم المتكرر على محمد صلاح أصبح ماسخا ولا يليق أن يتم مع نجم بحجم محمد صلاح، فقد اعتاد الناس على مهاجمته بخصوص أي موضوع، وهذه حملة تشوية واضحة ومتكررة على النجم الذي اسعد المصريين سنوات طويلة من خلال تألقه في الملاعب الأوروبية.

وكشف خالد علي النقاب عن المبلغ الذي تبرع به محمد صلاح لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه تبرع بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، في الوقت الذي يرفض فيه النجم العالمي الحديث عن هذا التبرع سواء من قريب أو بعيد.