نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسارة واحدة وتأهل للأولمبياد.. ماذا قدم ميكالي مع المنتخب المصري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب المصري تحت 23 عام من تحقيق الفوز خلال المباراتين الأخيرتين في إطار استعدادات الفراعنة لخوض أولمبياد باريس 2024.

ماذا قدم ميكالي مع المنتخب المصري؟

وتقابل ميكالي أمس أمام منتخب أوزبكستان ونجح في قلب تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وخاض ميكالي المدير الفني للمنتخب المصري أول مباراة له خلال المعسكر الأخير أمام المنتخب الأردني ونجح في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف.

وتولى روجيرو ميكالي مقاليد القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي في السابع من شهر أغسطس عام 2022، خلفا للمدير الفني المصري شوقي غريب.

خاض البرازيلي روجيرو ميكالي 22 مباراة مع المنتخب المصري الأولمبي، فاز في 14 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط.

استطاع ميكالي قيادة الفراعنة إلى أولمبياد باريس 2024، عقب الحصول على الميدالية الفضية والمركز الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي أقيمت في المملكة المغربية.

هزم المنتخب المصري الأولمبي في مباراة واحدة فقط، وكانت أمام المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الأفريقية بالمغرب.

سجل لاعبو المنتخب الأولمبي 30 هدفا تحت قيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

ومن المقرر أن تقام أولمبياد باريس في الـ26 من شهر يوليو 2024 وحتى 11 أغسطس 2024.

