نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فعلها للمرة الثامنة".. تسريب خطير يكشف تتويج ميسي بالكرة الذهبية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي كرة القدم في شتى بقاع العالم، انطلاق حفل جائزة الكرة الذهبية، والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كل عام، في حفل ضخم يستضيفه مسرح دو شاتليه بباريس.

وينطلق حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية هذا العام، مساء يوم الاثنين القادم الموافق 30 أكتوبر الجاري.

- ميسي يتوج بالكرة الذهبية

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، سيكون هو صاحب الحظ المتوج بالكرة الذهبية 2023.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن من المنتظر أن يصل ميسي إلى الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه، والأولى التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول للاعب لا يلعب لأي فريق أوروبي.

وجاءت قائمة المرشحين على جائزة الكرة الذهبية هذا العام تتضمن كل من،

جمال موسيالا: بايرن ميونخ

محمد صلاح: ليفربول

كريم بنزيما: ريال مدريد / الاتحاد

أندريه أونانا: إنتر / مانشستر يونايتد

جوسكو جفارديول: لايبزيج / مانشستر سيتي

جود بيلينجهام بوروسيا: دورتموند / ريال مدريد

بوكايو ساكا: آرسنال

كيفين دي بروينه: مانشستر سيتي

راندال كولو مواني: آينتراخت فرانكفورت / باريس سان جيرمان

برناردو سيلفا: مانشستر سيتي

خفيتشا كفاراتسخيليا: نابولي

روبن دياش: مانشستر سيتي

إيميليانو مارتينيز: أستون فيلا

نيكولو باريلا: إنتر

إرلينج هالاند: مانشستر سيتي

مارتن أوديجارد: آرسنال

إلكاي جوندوجان: مانشستر سيتي / برشلونة

جوليان ألفاريز: مانشستر سيتي

فينيسيوس جونيور: ريال مدريد

ياسين بونو: الهلال / إشبيلية

روبرت ليفاندوفسكي: برشلونة

ليونيل ميسي: إنتر ميامي / باريس سان جيرمان

رودري:مانشستر سيتي

أنطوان جريزمان: أتلتيكو مدريد

لاوتارو مارتينيز: إنتر

لوكا مودريتش: ريال مدريد

كيليان مبابي: باريس سان جيرمان

هاري كين: بايرن ميونخ / توتنهام

فيكتور أوسيمي: نابولي

كيم مين جاي: بايرن ميونخ / نابولي