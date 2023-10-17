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أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم فيفا 2026 الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بتنظيم مشترك تسجيل 12 هدفًا في 5 مباريات خاضتها 10 دول.

وستنطلق الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم فيفا 2026 في 18 أكتوبر الحالي بمباريات فنزويلا مع تشيلي وباراجواي مع بوليفيا والإكوادور مع كولومبيا وأوروجواي مع البرازيل وبيرو مع الأرجنتين.

من يتصدر قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

يحتل نيمار نجم منتخب البرازيل جدول صدارة الهدافين برصيد هدفين بينما يحتل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين المركز الخامس برصيد هدف واحد.

١ - نيمار - البرازيل - هدفين

٢ - رودريجو - البرازيل - هدفين

٣ - نيكولاس دي لاكروز - أوروجواي - هدفين

٤- فيليكس توريس - الإكوادور- هدفين

٥ - ليونيل ميسي- الأرجنتين- هدف واحد

٦ - إنزو فيرنانديز- الأرجنتين - هدف واحد

٧ - فيكتور ابريجو - بوليفيا - هدف واحد

٨ - خيمس رودريجيز - كولومبيا - هدف واحد

٩ - رافينيا- البرازيل- هدف واحد

١٠ - داروين نونيز- أوروجواي - هدف واحد