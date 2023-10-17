نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلام في الكورة مع نهاوند سري.. المرأة نجحت بتفوق في الاعلام الرياضى.. لو دخلت سينما هوليود يبقى البطل أمامي إبراهيموفيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هي أحد أبرز الوجوه الاعلامية الشابة التي ظهرت خلال السنوات الاخيرة وقدمت نفسها في المجال الرياضي بشكل مميز عبر فضائية قناة الاهلي، عملت لفترات طويلة في قناة اون قبل ان تخوض تجربة العمل في الاعلام الرياضي قبل ثلاث سنوات من تاريخه، هي المذيعة صاحبة الاطلالة الجذابة نهاوند سري، حاورها دوت الخليج الرياضي في علاقتها بالكرة وانتمائها المحلية والعالمية بجانب متابعتها لنجوم الكرة..



في البداية بتشجعي كورة من امتى؟

من صغري جدا بحب كرة القدم من ايام المدرسة وكنت بلعب مع صحابي دايما بشكل مستمر وكنت بعمل فريق بنات وانا عندي ٩ سنين..



من امتي بدا معاكي تشجيع الاهلي ؟

من وانا صغيرة جدا لاني من بيت اهلاوي جدا جدا..



اهمية ممارسة الرياضة في حياتك بشكل عام ؟

مؤمنة جدا بممارسة الرياضة لكني مش من الناس اللي بتمارس الرياضة بشكل دائم، لعبت تنس وانا صغيرة ولعبت كرة قدم وانا عندي ١٤ سنة، حريصة على ممارسة الرياضة في الجيم...

نهاوند سري

امتي اول مرة روحتي فيها استاد؟

روحت مع والدي بس مش فاكرة أو ي سنة كام لكني روحت زمان جدا..



بتشجعي مين في أوروبا؟

بحب ميلان الإيطالي جدا لإنه صاحب تاريخ عريق في اللعبة وكنت بحب مالديني أسطورة الفريق في التسعينات والالفية الجديدة، كمان هداف الفريق زمان زلاتان إبراهيموفيتش والبرازيلي كاكا كل النجوم دي خلوني احب ميلان..

ممكن دلوقتي بحب ارسنال من انجلترا



مين هايكسب الدوري الانجليزي ؟

متوقعة مفاجأة ان ارسنال يكسب البريمياليج النسخة الحالية..



عندك تيشرت مين من نجوم العالم ؟

عندي تيشرت باولو مالديني مع ميلان وتوتي مع روما ومنتخب إيطاليا ومعايا تيشرت كريستيانو رونالدو..



هل ممكن يكون عندنا محمد صلاح جديد؟

ممكن جدا بس نبطل النقد اللاذع شوية ونشوف الجانب الايجابي في إمكانية استمرار النجاح..



لو اتقالك هاتدخلي تجربة التمثيل مين نجم الكرة العالمي اللي ممكن يكون بطل العمل معاكي ( رونالدو - إبراهيموفيتش - نيمار)

لو حصل اكيد اتمنى زلاتان إبراهيموفيتش بحبه جدا..

انبطاعك عن برنامج 10 الصبح في الاهلي ؟ واية رايك في البرامج الرياضية في مصر بشكل عام ؟

سعيدة جدا بانضمامي في البداية وشايفة اننا قدمنا أمور جيدة جدا، لكنه مازال عندنا بعض القصور في بعض الفقرات مثل التصوير الخارجي، بالتأكيد هانشتغل عليه، البرنامج متابع بشكل جيد من جمهور الاهلي كذلك من الجمهور المنافس..

نهاوند سري

اية رايك في تواجد العنصر النسائي بشكل مؤثر في الفترة الاخيرة بالتحديد في مجال الاعلام الرياضي ؟

شايفة دون مبالغة إنه نجح في إثبات نفسه بشكل إيجابي في الفترة الأخيرة في مجال الاعلام الرياضى وكان من المفترض إنه يكون في اهتمام من زمان بالعنصر النسائي في تقديم البرامج الرياضية لإنه في أوروبا الأمر ده موجود بشكل مكثف، نقدر نوصل بشكل أفضل لكننا محتاجين ثقة وفرص اكتر للمرأة في المجال الرياضي، مطلوب فرص اكتر لدخول التحليل الرياضي والسفر مع المنتخبات في الايفنتات الكبرى

هل نجاح المذيعة بيكون للاجمل ام لااكثر ثقافة ام الاكثر جاذبية ؟

اكيد الاكثر ثقافة، من الممكن أن يكون الجمال ملفت للنظر في البداية لكنه مستحيل ان يكون معيار النجاح، وهناك مثال حي لمذيعة في إحد البرامج الشهيرة اعتمدت على جمالها والان العالم العربي يتحدث عن السذاجة التي تقدمها على الشاشة لذلك أكرر ان الثقافة اهم مليون مرة..



هل نهاوند شخصية اجتماعية؟

اجتماعية اكيد لكني بحتاج وقت للتاقلم مع الناس، بحب احط حدود في التعامل مع الجميع، بحتاج وقت لمعرفة الناس بشكل اكبر..