نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل لافيينا وبتروجت في دوري المحترفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة فريق لافيينا ونظيره بتروجت في الجولة الرابعة من دوري المحترفين على ستاد الاسيوطي سبورت بالجولة الرابعة لدوري المحترفين.
جاء تشكيل فريق لافيينا مكونا من..
حراسة المرمى: كاميني
خط الدفاع: جبس، خالد شيفو، أحمد سعد، الحلواني
خط الوسط: حمدي مارسيلو، أحمد سكونر، هشام نيمار، محمد أسامة
خط الهجوم: حازم أبو سنه، أحمد سالم
بينما تشكيل بتروجيت جاء مكون من
حراسة: محمد أبو النجا
خط الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، محمود فليكس،سامح إبراهيم
خط الوسط:مصطفى سلطان، أحمد رضا،أحمد بحبح، إسماعيل بامبا
خط الهجوم:خالد أبو زيادة، رشاد المتولي
يدير تحكيم اللقاء "مبروك نبيل، ويعاونه كلا من:' محمود النحاس،علاء السوري، وعلاء صبري حكما رابعا.