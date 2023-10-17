نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل لافيينا وبتروجت في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة فريق لافيينا ونظيره بتروجت في الجولة الرابعة من دوري المحترفين على ستاد الاسيوطي سبورت بالجولة الرابعة لدوري المحترفين.



جاء تشكيل فريق لافيينا مكونا من..



حراسة المرمى: كاميني

خط الدفاع: جبس، خالد شيفو، أحمد سعد، الحلواني

خط الوسط: حمدي مارسيلو، أحمد سكونر، هشام نيمار، محمد أسامة

خط الهجوم: حازم أبو سنه، أحمد سالم

بينما تشكيل بتروجيت جاء مكون من

حراسة: محمد أبو النجا

خط الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، محمود فليكس،سامح إبراهيم

خط الوسط:مصطفى سلطان، أحمد رضا،أحمد بحبح، إسماعيل بامبا

خط الهجوم:خالد أبو زيادة، رشاد المتولي

يدير تحكيم اللقاء "مبروك نبيل، ويعاونه كلا من:' محمود النحاس،علاء السوري، وعلاء صبري حكما رابعا.