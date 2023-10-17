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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره فاركو، مساء الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موقف الإسماعيلي في دوري نايل قبل مباريات الجولة الرابعة

وفاز الإسماعيلي على نظيره زد وديًا، بهدفين مقابل هدف، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف منافسات المسابقة المحلية " دوري نايل".

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، حققهم الفريق من هزيمتين وفوز وحيد.

وحقق الفريق الفوز أمام نظيره الإتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تلقى هزيمتين أمام زد بهدف دون رد، وأمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل مهاجمو الدراويش 4 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.