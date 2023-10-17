أحمد جودة - القاهرة - تشكيل القناة ودكرنس في دوري المحترفين

تنطلق بعد قليل مباراة القناة ونظيره فريق دكرنس في الجولة الرابعة من دوري المحتفرين على ستاد القناة القديم في رابع جولات دوري المحترفين.

جاء تشكيل القناة مكون من



حراسة المرمى:محمد علاء الدين خط الدفاع:مصطفى معوض،ميشو عمارة،محمود البدري، أسامة رمضان

خط الوسط:محمود حرشة،محمد يسري،اميدو مواندا، محمد تامر

خط الهجوم: محمد رضا



بينما تشكيل دكرنس مكون من

حراسة المرمى: محمود عبدالمنصف

خط الدفاع: سليم عبدالخالق، أحمد جمال،أحمد الدمياطي، أحمد عيد

خط الوسط: محمد حسن،كاظم صبري،معتز إبراهيم،علاء شعبان خط الهجوم: مؤمن سمير، أحمد حسني

يدير تحكيم اللقاء " الحكم "إسلام القماش، ويعاونه كلا ً من" عبدالعزيز محسن،يارا عاطف، شاهندا المغربي.