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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- لميس الحديدي توجه رسالة شديدة اللهجة إلى محمد صلاح وتوبخه على موقفه السلبي من القضية الفلسطينية..شنت الإعلامية لميس الحديدي هجومًا حاداً على اللاعب الدولي وقائد المنتخب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بسبب الموقف السلبي الذي اتخذه اللاعب من القضية الفلسطينية، فلم يقوم اللاعب بدعم الشعب الفلسطيني بأي منشور، ولكنه التزم الصمت مما أغضب الكثير من متابعيه.

و وجهت لميس الحديدي من خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة قنوات ON رسالة لوم إلى اللاعب محمد صلاح جاء نصه على النحو التالي: "على قدر الحب والغلاوة يكون اللوم والعتاب في ضوء أهمية وجودك هناك كنا ننتظر أكثر منك في موقف حقيقي بقوتك ومصريتك وتأثيرك، كنا ننتظر منك كلمة وموقف".

عاجل- لميس الحديدي توجه رسالة شديدة اللهجة إلى محمد صلاح وتوبخه على موقفه السلبي من القضية الفلسطينية

لميس الحديدي توجه رسالة شديدة اللهجة إلى محمد صلاح وتوبخه على موقفه السلبي من القضية الفلسطينية



وتابعت لميس الحديدي تصريحاتها عن تبرع محمد صلاح إلى الهلال الأحمر قائلة: "صحيح قدمت دعمًا كبير للهلال الاحمر المصري، وهو دعم يمكن لدول ومؤسسات أن تقوم به لكن كنا نحتاج الموقف وأن تعبر عن موقف وكلمة ثابتين مساندة للقضية الفلسطينية، خاصة أن ليفربول نفسها خرجت في تظاهرات".

وأعربت لميس الحديدي عن استيائها من عدم دعم محمد صلاح إلى القضية الفلسطينية بشكل علني عبر مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "الأهم من التبرع ممكن ييجي من الكلمة والتأثير؛ لأننا في هجمة عنصرية إسرائيلية في العالم كله، العالم ونجومه خرجوا داعمين لإسرائيل، ومن ثم التأثير كنجم وكلاعب كرة محبوب من العالم كله مؤثر، هذا ما كان ينتظره المصريون والعالم أجمع".

عاجل- لميس الحديدي توجه رسالة شديدة اللهجة إلى محمد صلاح وتوبخه على موقفه السلبي من القضية الفلسطينية

"موقفك بيخرج من عروبتك ودينك"..لميس الحديدي تلقن محمد صلاح درسًا قاسيًا بسبب موقفه السلبي من القضية الفلسطينية



واختتمت لميس الحديدي حديثها عن محمد صلاح قائلة:: "محمد صلاح مش محتاج شركات رعاية ولا فلوس ولا إعلانات ولا لسه في مرحلة البداية.. ومحتاج ينتظر الكلمة اللي أهم وأبقى، وفيه مليون متابع ألغوا متابعتهم لحسابات محمد صلاح، موقفك بيخرج من مصريتك وعروبتك ودينك، وهذه العوامل التي تشكل شخصيتك وهويتك".



تبرع محمد صلاح إلى الهلال الأحمر يتصدر تريند جوجل

وكان قد كشف المدير التنفيذي للهلال الأحمر رامى الناظر عن تبرع محمد صلاح بمبلغ مالي من أجل مساعدة أهالي غزة ولكنه رفض الإفصاح عن المبلغ، وأكد أن التواصل تم عن طريق وكيل أعمال محمد صلاح

وقال رامي الناظر عن تبرع محمد صلاح لدعم أهالي غزة: "محمد صلاح قدم تبرعات بالفعل لتقديم مساعدات لأهالي غزة، وهذا الموقف ليس غريبًا على محمد صلاح في تقديم مثل هذه المساعدات".

وتابع رامي الناظر تصريحاته التلفزيونية عن تبرع محمد صلاح إلى أهالي غزة قائلًا: "التواصل معنا جاء من خلال مدير أعماله وهو الذي أبلغنا بهذا الأمر، وموقف صلاح ليس الأول أو الوحيد في تقديم الخدمات الإنسانية، قدم الكثير من قبل ونحن اعتادنا على ذلك منه باعتباره نجم كبير".