الرياضة

روبرتو مانشيني يعلن تشكيل منتخب السعودية لمواجهة مالي وديا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضر لمواجهة مالي وديًا.

وتقام مباراة السعودية ضد مالي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “البلدي بورتيماو” في البرتغال.

تشكيل السعودية لمواجهة منتخب مالي

محمد العويس 

سلطان الغنام - علي لاجامي - علي البليهي - ياسر الشهراني 

سلمان الفرج - عبد الله الخيبري - محمد كنو

 عبد الله الحمدان - صالح الشهري - سالم الدوسري

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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