نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يصدم محمد صلاح بعد اقترابه من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية للنجم الدولي المصري “ محمد صلاح”، لاعب الفريق، بعد اقترابه من الانضمام إلى الدوري السعودي حسب ما أكدته التقارير.

وأكدت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية اقتراب محمد صلاح نجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي من الانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كيف صدم ليفربول محمد صلاح ؟

وقام مسؤولو نادي ليفربول بتحديد بديل محمد صلاح، تحسبًا لرحيله في الشتاء القادم إلى دوري روشن السعودي.

ويُعد محمد صلاح أحد أهم اهتمامات دوري روشن السعودي منذ الانتقالات الصيفية الماضية، ومازال محط أنظار أندية الدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

من بديل محمد صلاح في ليفربول ؟

وحسب ما أكده موقع “ جول”، أن ليفربول يستهدف الحصول على خدمات الألماني ليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني كبديل لمحمد صلاح في الريدز حال الرحيل في الميركاتو الشتوي.

وبات رحيل ليروي ساني عن صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة المقبلة، قريبًا وذلك بسبب عدم تواجده في التشكيلة الأساسية البافاري.