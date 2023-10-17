كرة نسائية - اعتراض الأندية على قرار تحمل مصروفات التحكيم في دوري الناشئات

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أحمد جودة - القاهرة - أبدت العديد من الأندية المشاركة في مسابقات دوري الناشئات لكرة القدم النسائية اعتراضها على قرار مجلس إدارة إتحاد كرة القدم بتحمل تكاليف مصاريف "الحكام" في مسابقات الناشئات مواليد 2004 ومواليد 2009.

اعتراض الأندية على قرار تحمل مصروفات التحكيم في دوري الناشئات

وجاء ذلك بعد أن قامت لجنة مسابقات كرة القدم بالاتحاد المصري بإرسال خطاب مفاده تحمل الأندية المشاركة تكلفة مصاريف التحكيم وحددها بأن تكون 600 جنيه لحكم الساحة و400 جنيه لحكم المساعد، بما يعني 1400 جنيه إجمالي مصروفات التحكيم في كل مباراة.

وقوبل قرار اتحاد كرة القدم برفض كبير من الاندية المشاركة في مسابقات الناشئات حيث يصبح ذلك عبئا على الاندية في ظل ياب الدعم المادي على حد تعبير مسئولو الأندية.

وقد يؤدي هذا القرار بقيام بعض الاندية في إعادة النظر في مشاركتهم في مسابقات الناشئات من عدمه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أشار عدد من المدربين أن الأندية تتحمل تكاليف الملاعب والإسعافات بصعوبة، ومن الصعب إضافة اعباء أخرى مثل مصروفات التحكيم عليهم.