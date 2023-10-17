نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل غزل المحلة الرسمي لمواجهة المصرية للاتصالات في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة المصرية للاتصالات في الجولة الرابعة من دوري المحترفين على ستاد السلام.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة المصرية للاتصالات

وجاء تشكيل المباراة كالتالي:

عمرو شعبان، عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودي، محمد حجازي، شيكو محارب، محمود غالي، محمد جابر، عبده يحيى، تشارلز باسي، رجب مارو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين غزل المحلة والمستضيف المصرية للاتصالات في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بعد قليل ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وتنقل مباريات دوري المحترفين هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

