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أحمد جودة - القاهرة - محمد النني يكشف أسرار مثيرة عن كواليس تجديد تعاقده مع أرسنال

عاجل - محمد النني يكشف الستار عن النادي الذي كان يرغب الانضمام إليه ويتحدث عن موقف بكاء فيه بسبب أرسنال..كشف محمد النني، نجم المنتخب المصري ونجم فريق أرسنال الإنجليزي، عن كواليس تجديد تعاقده مع الفريق، كما تحدث النني عن طموحاته خلال الفترة المقبلة في عالم كرة القدم، وجاءت تصريحاته خلال حواره مع جريدة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية.

وأعرب محمد النني عن سعادته البالغة حينما طلب منه مسئولي فريق أرسنال البقاء في الفريق قائلًا: "اليوم الذي طلب مني أرسنال البقاء مع النادي كان من أسعد أيام حياتي ولا يمكنني أن أرى نفسي في ناد آخر قبل الاعتزال".

عاجل - محمد النني يكشف الستار عن النادي الذي كان يرغب الانضمام إليه ويتحدث عن بكائه بسبب أرسنال

وأكمل محمد النني حديثه عن فترة إصابته قائلًا: "تعرضت للإصابة وكان عقدي على وشك الإنتهاء ولم أتمكن من اللعب لكن المسؤولين جاءوا لي في التالي لإصابتي وقالوا لي أي نوع من العقد يجب أن يكون، فنحن نحبك ونريدك أن تبقى هنا".

وتابع محمد النني حديثه عن نادي أرسنال قائلًا: "اليوم الذي تحدث في معي مسئولي نادي أرسنال وأخبروني عن رغبتهم في تجديد التعاقد.معؤ بكيت فرحًا، وفي نادي أرسنال يعرفون جيدًا مدي حبي لهم، كما أنهم يعرفون أنني لا أريد الرحيل إلى أي نادي، وأنا أريد أن إنه ي مسيرتي في نادي أرسنال".

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وكشف محمد النني عن السن التي سيقوم فيه باعتزال كرة القدم قائلا ً: "أريد أن أنهي مسيرتي عندما أبلغ 36 أو 37 عاما، لذلك لا يزال أمامي 5 أو 6 سنوات متبقية في الملاعب وأنا أعمل بجد كما هو الحال دائما وأحاول العودة إلى التشكيل الأساسي لأرسنال بالتأكيد، هذا هو هدفي هذا الموسم".

وروي محمد النني موقف تعرض له حينما كان يلعب في الدوري المصري برفقة نادي المقاولون العرب وقال:: "كنت ألعب لأحد أندية منتصف الجدول في مصر وسألني أحد المراسلين أين تريد أن تلعب وقلت له أريد اللعب في كامب نو في برشلونة.. أقسم لك أنه غادر وتركني ولم يكمل المقابلة معي، لم يقل لي حتى كلمة شكرًا ولا وداعًا ولا أي شيء".