الإتحاد السكندري يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة بلدية المحلة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الطبي نادي الإتحاد السكندري غياب اللاعب سيف تقا عن مواجهة بلدية المحلة في دوري نايل بسبب الإصابة.

سبب غياب سيف تقا عن مواجهة بلدية المحلة

بسبب الإصابة بمتزق في العضلة الأمامية والتي تعرض لها في المران الماضي أمس استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة.

يسعي الدكتور عمرو الأشلم طبيب نادي الإتحاد السكندري تجهيز بديل لسيف تقا استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل.

يواصل نادي الإتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي الإتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد غزل المحلة.