نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد خوض وديتي زامبيا والجزائر بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى القاهرة قادمة من الإمارات بعد خوض وديتين أمام زامبيا والجزائر، حيث فاز المنتخب بهدف في المباراة الأولى أمام زامبيا وتعادل مع منتخب الجزائر بعد أن خاض المباراة من الدقيقة ٣٥ بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني.



بينما غادر المحترفين من الإمارات للانضمام لأنديتهم وهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وطارق حامد و مصطفي محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي.



ترأس بعثة المنتخب عامر حسين عضو إتحاد الكرة، وحازم امام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.