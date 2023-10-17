انت الأن تتابع خبر توديبو يضحك خلال الوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قدم المدافع الفرنسي جان كلير توديبو ، الثلاثاء، بعد أن رصدته عدسات الكاميرات وهو يضحك خلال دقيقة صمت حدادًا على ضحايا فلسطين ومقتل معلم في فرنسا على يد متطرف.



وأعلن عن دقيقة الصمت قبل فوز فرنسا على هولندا بهدفين مقابل هدف واحد الجمعة الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.



وقال توديبو إنه "ضحك بعصبية" وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم طلبت منه توضيح موقفه وسبب ضحكه أثناء وقوف لاعبي فرنسا وهولندا دقيقة صمت قبيل انطلاق مباراتهما.



وأوضح توديبو في مؤتمر صحفي عقده قبيل المواجهة الودية التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بين فرنسا أمام اسكتلندا "لا أعتقد أنني شخص يقلل من احترام الآخرين عندما يتعلق الأمر بهذه الأشياء.. لقد ضحكت بعصبية، لكنني لم أسخر بأي حال من الأحوال من الوضع الحالي".



وأكد توديبو الذي لم يشارك في لقاء هولندا وبقي على مقاعد البدلاء، أنه كان يجلس في مقاعد البدلاء بالقرب من مشجعي الفريق الخصم، و"البعض ألقى النكات وأنا ضحكت بعصبية.. لم أكن أسخر من الموقف بأي حال من الأحوال".



ومن جانبه، قال مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، إن توديبو أتاه ليعتذر، مضيفا أن اللاعب "تأثر" بالجدل.



وبحسب صحيفة "ليكيب" اليومية الرياضية، فإن لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي كتبت إلى لاعب نيس تطلب منه توضيح موقفه.



ونقل عن رئيس هيئة الأخلاقيات، باتريك أنطون، قوله: "نطلب رسميا من السيد توديبو تفسيرات لموقفه غير المفهوم خلال دقيقة الصمت.. إذا لم تكن النتائج مرضية، فسنحيل قضيته إلى اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الفرنسي".



️ #TLS | "Je ne pense pas être un garçon irrespectueux vis-à-vis de ces choses-là"



Jean-Clair Todibo a tenu à s'excuser après son fou rire durant la minute de silence dédiée aux victimes du conflit entre Israël et le Hamas ainsi qu'au professeur tué à Arras pic.twitter.com/wdQ7ILIGA4

— francetvsport (@francetvsport) October 16, 2023