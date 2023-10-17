بروكسل ـ د.ب.أ: غادر المنتخب السويدي لكرة القدم العاصمة البلجيكية بروكسل، في وقت مبكر من صباح امس، بعد حادث إطلاق النار المميت الذي وقع هناك مساء أمس الاول.

وتم إلغاء مباراة منتخب بلجيكا وضيفه منتخب السويد بعد انتهاء الشوط الأول من عمر اللقاء، حينما كانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين 1 /‏ 1 بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، بعد ورود أنباء عن هجوم إرهابي محتمل أسفر عن مقتل مشجعين سويديين.

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