نيروبي ـ أ.ف.ب: أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف العداء الكيني تيتوس إيكيرو، الفائز بماراثون ميلانو في مايو 2021، لمدة عشر سنوات بسبب تناول منشطات وعرقلة التحقيق، وجاءت نتيجة اختبار العداء البالغ من العمر 31 عاما إيجابية لمادة منشطة بعد فوزه المفاجئ في ميلانو، حيث أحرز المركز الأول بزمن مذهل قدره 2.2:57 ساعة. وقالت وحدة النزاهة في بيان أنه خضع لفحص ثان في نوفمبر من العام ذاته في أبو ظبي وجاءت نتيجته إيجابية. وكان إيكيرو ادعى أن تواجد المادة المحظورة في عينته كانت نتيجة العلاج الطبي القانوني لإصاباته.

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