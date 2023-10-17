سحب قرعة دوري خماسيات القدم للمؤسسات الحكومية بجنوب الباطنة

بمشاركة «١٦» فريقا الرستاق ـ من سيف الغافري:

أجريت بقاعة المؤتمرات بالمجمع الرياضي بالرستاق مراسم سحب قرعة خماسيات كرة القدم للصالات والتي تقام علي مستوى المؤسسات الحكومية بمحافظة جنوب الباطنة والتي تنظمها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الباطنة بمشاركة (١٦) فريقا يمثلون المؤسسات الحكومية بالمحافظة. أقيمت القرعة بحضور سيف بن مبارك المنعي مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الباطنة ومندوبي المؤسسات الحكومية المشاركة في الدوري.

وجاءت نتائج القرعة كما يلي: المجموعة الأولى: (جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة، إدارة الاوقاف والشؤون الدينية، دائرة الطرق بجنوب الباطنة، إدارة الثقافة والرياضة والشباب)، والمجموعة الثانية: (إدارة التراث والسياحة بجنوب الباطنة، الادعاء العام بجنوب الباطنة، مكتب محافظ جنوب الباطنة ، المديرية العامة للخدمات الصحية)، أما المجموعة الثالثة:(بلدية محافظة جنوب الباطنة، المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، المديرية العامة للعمل بجنوب الباطنة) ، والمجموعة الرابعة:(جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق ، إدارة البيئة بجنوب الباطنة ، المديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الباطنة، المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه).

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