100 مشارك ومشاركة فـي حلقة عمل الشباب ثروة وطن بمحافظة شمال الباطنة

صحارـ من يحيى بن سالم المعمري:

نظمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة حلقة عمل بعنوان الشباب ثروة وطن قدمها الدكتور طلال الرواحي خبير واستشاري في التطوير الفردي والمؤسسي، وذلك بجامع السلطان قابوس بصحار.

وتم التعريف بأهم القيم التي يجب على الشباب التمسك بها بطريقة علمية وعملية، بالإضافة إلى مناقشة أهم المهارات والقيم التي ركز عليها الخطاب السامي ومبنية وفق رؤية عمان 2040.

كما تمت مناقشة أهمية العمل على ترسيخ المبادئ والقيم العمانية المستمدة من ديننا الحنيف .. شارك في الحلقة 100 مشارك ومشاركة من مدارس صحار للبنين ومسعود بن رمضان ونعيم بن مسعود ويعرب بن بلعرب والإمام الربيع بن حبيب والعصماء بنت الحارث وتبوك وحواء بنت يزيد والمؤمنة وصحم للبنات وعدد من مشرفي المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، وفي نهاية الحلقة تم تطبيق معظم المحاور من خلال بعض تمارين تقوية الذاكرة.

كما قدم محمد بن علي الفارسي مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية هدية تذكارية للدكتور طلال الرواحي على ما قدمه من معلومات قيمة ومثرية تفاعل معها طلبة وطالبات المدارس .

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