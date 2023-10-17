الفيصل الزبير يسعى إلى تكرار وقوفه على منصة التتويج بحلبة برشلونة آخر محطات جي تي

أعلن تواجده فـي سباقات لومان الآسيوية

ينهي المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير مشواره للموسم الحالي بخوض آخر سباقات البطولة الدولية المفتوحة جي تي لهذا الموسم من خلال آخر محطات البطولة والتي تحتضنها حلبة برشلونة الاسبانية يومي السبت والاحد القادمين، يسعى خلالها فريق المنار الى تحقيق انجاز آخر في هذه البطولة وتكرار ما تحقق بالصعود الى منصة التتويج بعد جولة البرتغال والتي حقق خلالها المركز الاول في السباق الاول والمركز الثاني في السباق الثاني على حلبة بروتيماو وكرر صعوده على منصة التتويج على حلبة هنجارورينج، بعد ان حل في المركز الاول في السباقين الاول والثالث في السباق الثاني.

واقتصرت مشاركة الفيصل وزميله فابيان في هذا الموسم بالتواجد في جولتين فقط من أصل سبع جولات خاضا خلالهما اربعة سباقات في البطولة الدولية المفتوحة ويسعى كلاهما الى الظفر بمراكز متقدمة في السباقين القادمين في ختام موسم البطولة في فئة المحترفين (برو).

ومن جهة اخرى اعلن فريق المنار امس عن برنامج مشاركته في بطولة لومان الاسيوية احدى البطولات الشتوية الاسيوية، حيث سبق وان شارك فيها الفيصل وزملاؤه في الموسم الماضي ويخوضها الفريق استعدادا للموسم القادم عبر خمسة سباقات.

وشارك الفيصل وفابي في جولتي البُرتُغال التي أُقيمت في شهر مايو، والمجر في شهر يونيو، فيما تواجدت بقية الفرق والسائقين في باقي جولات البطولة في كل من بلجيكا وفِرنسا والنمسا وإيطاليا، وتملك أربعة فرق فرصة حسابية للفوز بلقب سلسلة تحدي جي تي العالمي المفتوحة 2023 ويشارك فريق المنار العماني الذي يحمل اسم سلطنة عمان في هذه البطولة بالتعاون مع فريق جيتسبيد يُشرف على تجهيز سيارة الفريق العُماني مرسيدس – أيه أم جي «جي تي 3».

وسوف يشهد السباق مشاركة 34 سيارة في جميع الفئات في السباق الأخير من سلسلة تحدي جي تي العالمي المفتوحة 2023، من المحتمل أن تتنافس أربعة فرق وأربعة صانعي سيارات على لقب هذا الموسم.

واعتاد الفيصل وزميله على خوض عدد كبير من السباقات على حلبة برشلونة – كتالونيا في إسبانيا، البالغ طولها 4.657 كيلومترا ويملك دراية جيدة لمنعطفات الحلبة وما تحويه من تحديات ويأمل خلاله الفريق الى الاستفادة من الحصص التدريبية التي سيخوضها الفريق قبل انطلاقة السباق والتعود والتأقلم على السيارة بعد توقف طويل عن آخر مشاركاتهما لهذا الموسم وسوف يخوض الفريق الجولة بعقوبة توقف 20 ثانية وذلك نظير الفوز في سباقين وهو نظام البطولة لاعطاء الفرصة لبقية الفرق للمنافسة وهذا بدوره سوف يشكل تحديا كبيرا للفريق.

ويتجه السائقان سام دي هان وتشارلي فاج، المُشاركان في سيارة ماكلارين بألوان «فريق أوبتيموم لرياضة السيارات»، إلى برشلونة متصدرين للترتيب العام المؤقت للسائقين برصيد 103 نقاط، يليهما في المركز الثاني السائق دييجو مينشاكا في سيارة مرسيدس بألوان «فريق موتوبارك»، بفارق أربع نقاط عن المركز الأول. سيتعاون دييجو في الجولة الأخيرة مع السائق ألبرت كوستا، بطل سلسلة جي تي المفتوحة 2019، فيما يحتل السائقان كريستوفر هاس وسيمون رايخر المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن دييجو، علمًا بأنهما يُشاركان في سيارة أودي بألوان «فريق إيستالنت للسباقات».

سيُشارك في السباق سائقو سلسلة تحدي جي تي العالمي المفتوحة، وسائقون من «بُطولة يورو 4»، و «كأس جي تي أوروبا»، و «يوروفورمولا المفتوحة». ستبدأ العجلات بالدوران مع فترتي تجارب حرة يوم الجُمعة، تبدأ الأولى الساعة 1.17 ظهرا بتوقيت مسقط والثانية الساعة 6.33 عصرًا بتوقيت مسقط مدة كل فترة ساعة واحدة.

برنامج الجولة الختامية

فيما ستُقام فترة التجارب التأهيلية للسباق الأول يوم السبت، الساعة 12.20 ظهرا بتوقيت مسقط، ومدتها نصف ساعة، يليها السباق الأول في الساعة 5.05 عصرا بتوقيت مسقط مع انطلاقة متحركة ومدته 70 دقيقة.

ستُقام فترة التجارب التأهيلية للسباق الثاني يوم الأحد، الساعة 11.30 بتوقيت مسقط يتبعها السباق الثاني في الساعة 3.30 بتوقيت مسقط ومدته ساعة واحدة.

سباقات لومان الآسيوية

واعلن فريق المنار يوم امس عن برنامج مشاركته في بطولة لومان الاسيوية التي شارك بها الموسم الماضي وسوف يشارك الفيصل في هذه البطولة مع السائقين كونراد فئة البرونز والفيصل كسائق في الفئة الفضية وفابيان شلر في الفئة الذهبية وسوف يشارك الفريق في خمسة سباقات منها سباقان في ماليزيا في اليومين الثاني والثالث من شهر ديسمبر القادم والسباق الثالث سيكون في دبي يوم 4 فبراير من العام القادم وتحتضن حلبة مرسى ياس آخر سباقين للبطولة يومي 10 و11 فبراير القادم.

الفيصل الزبير: سنخوض تحديا كبيرا فـي آخر محطات البطولة

قال المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير عن آخر مشاركته لهذا الموسم: أتطلع الى تحقيق مركز متقدم كما حدث في اخر جولتين خاضهما الفريق في هذه البطولة بعد اداء جيد قدمه الفريق في تلك الجولات وصلنا الى منصة التتويج مع فريق جيتسبيد والسائق فابي ونملك فريقا جيدا اثبت نجاحه في تلك المشاركتين.

واضاف الفيصل باننا سنواجه عقوبة قدرها 20 ثانية تأخر بسبب ما حققناه في السباقات الماضية وهذا نظام البطولة الذي يعطي الفرصة لبقية الفرق وسوف يجعلنا هذا نبذل مجهودا مضاعفا من اجل تعويض تلك الثواني ولدينا الحماس الكبير بالتواجد في هذا السباق وهو آخر سباقات الموسم والتي تشهد عادة منافسة قوية ومثيرة.