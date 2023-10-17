اللجنة العمانية لألعاب المضرب تحتفي باليوم العالمي للأسكواش

شملت مسقط وصحار

نفذت اللجنة العمانية لألعاب المضرب مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للاسكواش والذي يصادف ثاني سبت من شهر أكتوبر من كل عام، حيث أقامت اللجنة عدة فعاليات في محافظة مسقط بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وفي المجمع الرياضي بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة وذلك خلال الفترة من 14 ولغاية 17 أكتوبر الجاري.

وأقيم الاحتفال الرسمي للجنة مساء يوم السبت الماضي بصالة الاسكواش بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والذي صادف الاحتفال باليوم العالمي للاسكواش، بحضور الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي رئيس اللجنة العمانية لألعاب المضرب وعدد من محبي اللعبة، حيث تم اقامة مباراة استعراضية وتكريم الفائزين بجولات دوري مسقط للاسكواش للأشهر الماضية، حيث قام الدكتور رئيس اللجنة بتكريم عدد من اللاعبين وهم اللاعب راشد علي الفائز بجولة شهر يونيو لفئة الدوري الممتاز واللاعب جوزيف فيغالي لدوري الدرجة الأولى، وحصل اللاعب حسين أحمد على جائزة الدوري الممتاز عن شهر يوليو واللاعب طاهر البرواني عن جائزة الدوري للدرجةالأولى عن ذات الشهر أيضا، في حين استطاع اللاعب سالم المقبالي الفوز بجائزة شهر أغسطس للدوري الممتاز وسعيد الحجري لدوري الدرجة الأولى.

وفي اليوم التالي والذي صادف صباح الأحد الماضي، فقد اجتمع عدد من طلبة وطالبات مدارس محافظة مسقط بصالة الاسكواش بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بمشاركة طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السلطان قابوس الذين قاموا بتعريف المشاركة واعطائهم فكرة عامة عن رياضة الاسكواش وتقديم عدد من الحصص التدريبية وتعليمهم لبعض الأساسيات والمهارات الرئيسية الواجب معرفتها في رياضة الاسكواش إلى جانب إرشاد الطلبة لآلية احتساب النقاط في هذه الرياضة.

أما يوما الاثنين والثلاثاء، فقد انتقلت احتفالات اللجنة باليوم العالمي للاسكواش إلى ولاية صحار وذلك في الصالة المخصصة للاسكواش في المجمع الرياضي، حيث شارك عدد من الطلبة الذكور في حفل يوم الاثنين بينما شاركت الطالبات في مهرجان يوم الثلاثاء، وتم إعداد برنامج متكامل لطلبة المدارس أشرف عليه المشرف على الرياضة المدرسية حمد المقبالي، بمشاركة علي الربيعي وعبدالله المقبالي الذين عملوا على تعليم الطلبلة والطالبات مجموعة من الأساسيات والمهارات الفنية المختلفة إلى جانب تنفيذ بطولة مصغرة.

تعريف ونشر اللعبة

وتحدث الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي رئيس اللجنة العمانية لألعاب المضرب عن فعاليات ومناشط اليوم العالمي للاسكواش حيث قال:» قمنا بتنظيم الاحتفالية لهذا اليوم بهدف تعريف ونشر اللعبة بشكل أكبر لمختلف فئات وشرائح المجتمع وتحديداً طلبة المدارس، وحظي اليوم العالمي للاسكواش بمسقط وكذلك بولاية صحار على مشاركة كبيرة من طلبة وطالبات المدارس الذين سنعول عليهم بشكل كبير في المرحلة المقبلة»، وأوضح رئيس اللجنة بأن انتقاء واستقطاب الموهوبين في رياضة الاسكواش يعتمد في الفترة الحالية على القاطنين بالقرب من المنشآت الرياضية لصالات الاسكواش والمتوفرة في مسقط وصحار وصلالة، مشيراً إلى أن هناك شغف كبير من الصغار في تعلم هذه الرياضة وهذا ما تم ملامسته من خلال تفاعل الطلبة النشء خلال الأيام الماضية.

وعن الخطط القادمة للجنة لرياضة الاسكواش، أجاب الدروشي:» سيتم التركيز على الفئة العمرية من 8-12 سنة واستقطاب الموهوبين منهم؛ لكون أن غالبية اللاعبين الحاليين المميزين في الاسكواش هم من فئة الكبار، وسيتم بناء وتأهيل الموهوبين الذي سيتم انتقاؤهم خلال المهرجانات القادمة والمقررة اقامتها خلال يومي 30 و31 أكتوبر الجاري».

شغف واهتمام

أوضح طاهر بن تغلب البرواني أمين سر اللجنة العمانية لألعاب المضرب بأن الاحتفال باليوم العالمي للاسكواش ومشاركة طلبة المدارس في محافظتي مسقط وشمال الباطنة قد كشف عن وجود عدد كبير من الطلبة الشغوفين بهذه اللعبة، حيث أضاف قائلا:» تفاجأنا بالاقبال الكبير من طلبة المدارس ومشاركتهم في هذه اليوم، إلى جانب إتقان بعض الطلبة للأساسيات والمهارات بشكل جيد، مما يبشر بإمكانية الحصول على عدد من الموهوبين من الجنسين والبناء عليهم وتأهيلهم وضمهم لاحقاً للمنتخبات الوطنية».