ختام مميز لمسابقة المزاينة على مستوى سلطنة عمان

على ميدان الفليج

يركاء ـ من محمد بن سالم المعولي: اختتمت صباح أمس على ميدان المزاينة بالفليج بولاية بركاء، منافسات مهرجان مزاينة الهجن والتي نظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن على مدار أربعة أيام متواصلة وشاركت فيها النوق على مستوى سلطنة عُمان، رعى حفل الختام سعادة الشيخ سيف بن حميرآل مالك الشحي محافظ جنوب الباطنة وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل الكثيري والي بركاء وعدد من المشايخ والروشداء وجمهور غفير من محبي مسابقة المزاينة، اشتمل حفل الختام على إقامة خمسة أشواط جاءت نتائجها كالتالي:

سن الحول شوط التسعيرة والجائزة شراء الناقة

توجت بالمركز الأول رمز الشرقية لمالكهاعلي بن عبدالله بن عامر السنيدي من ولاية الكامل والوافي، وجاءت في المركز الثاني مياسة لمالكها خالد بن حميد بن عبدالله القريني من ولاية السويق، وحصلت على المركز الثالث مياسة لمالكها هاشل بن الصغيربن هاشل القريني من ولاية السويق وحققت المركزالرابع رجاوي لمالكهاعبدالله بن محمد بن عبدالله السعدي من ولاية السويق واحتلت المركزالخامس غزلان لمالكها سعود بن حميد بن سالم المنعي من ولاية السويق .

سن الحول الشوط المفتوح والجائزة خنجر

توجت بالمركز الأول نداء لمالكها هلال بن حمد بن خلفان المعولي من ولاية وادي المعاول، وحققت المركزالثاني معالي لمالكها خميس بن عبدالله بن ناصر السنيدي من ولاية بدية واحتلت المركزالثالث مصيحة لمالكها سعود بن حميد بن سالم المنعي من ولاية السويق وحصلت على المركز الرابع مزون لمالكهاعماد بن مطر بن مصبح السعيدي من ولاية الخابورة، وجاءت في المركزالخامس تشريف لمالكها عبدالله بن خميس بن عبدالله المعمري من ولاية صحم.

سن الحول الشوط المميز والجائزة خنجر

توجت بالمركزالأول اليافل لماكها محمد بن سيف بن راشد الرشيدي من ولاية بركاء وحققت المركزالثاني ميزة لمالكها فهم بن خميس بن سعيد السناني من عزبة السلطنة بولاية صحم وحصلت على المركزالثالث فخر لمالكها خالد بن حميد بن محمد الحجري من ولاية بدية، وجاءت في المركزالرابع صوغة للهجانة السلطانية ومضمرها سليمان محمد الجهوري، واحتلت المركزالخامس وكاد للهجانة السلطانية ومضمرها سليمان محمد الجهوري.

سن الحول الشوط الرئيسي والجائزة سيارة

توجت بالمركزالأول مخيفة لمالكها جمعة بن حميد بن ذيبان الدرعي من نيابة حمراء الدروع بولاية عبري وحققت المركز الثاني عزايم لمالكها عبدالله بن سعيد بن حمد المالكي من ولاية بركاء وجاءت في المركز الثالث الكوس لمالكها علي بن سيف بن علي السعيدي من ولاية الخابورة وحصلت على المركزالرابع رجوة لمالكها محمد عبدالله عبيد السعدي من ولاية السويق واحتلت المركزالخامس أمجاد لمالكها هلال بن حمد بن خلفان المعولي من ولاية وادي المعاول

سن الزمول شوط الزمول والجائزة درع

توج بالمركزالأول شاهين بن حليس لمالكه مطربن سالم بن علي العزيزي من ولاية ضنك وحقق المركزالثاني الكايد لمالكه أحمد بن مطر بن سالم العزيزي من ولاية ضنك وحصل على المركز الثالث برج عمان لمالكه الشيخ خالد بن عبدالحكيم بن خالد الحوسني من ولاية الخابورة واحتل المركزالرابع ذيبان لمالكه سعود بن سعيد بن برغوش العامري من ولاية البريمي وجاء في المركزالخامس درب لمالكه سالم بن سعيد بن ضويعن المقبالي من ولاية لوى.