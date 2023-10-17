منتخب ناشئي القدم يختبر اليوم نفسه أمام ضيفه الكويت

ضمن البرنامج الإعدادي للاستحقاقات القادمة يخوض اليوم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم اختبارا مهما له امام شقيقه المنتخب الكويتي الذي يحل ضيفا على منتخبنا الوطني في لقائين وديين بين المنتخبين يقام اللقاء الاول اليوم في الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب شؤون البلاط بالسيب ويعقبه لقاء آخر للمنتخبين يوم الجمعة القادم على نفس الملعب.

ويأتي برنامج اعداد المنتخب الوطني للمرحلة القادمة واعداد بالصورة المثالية من أجل التواجد بشكل بارز في الاستحقاق القادم في بطولة غرب اسيا التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 10 الى 20 من شهر ديسمبر القادم في بطولة هامة يستضيفها الاتحاد العماني لكرة القدم بالاضافة الى الاستحقاق القادم للمنتخب بالتواجد في التصفيات الآسيوية للعام القادم. ويسعى منتخبنا الوطني بقيادة المدرب انور الحبسي الى الاستفادة من لقائي المنتخب الكويتي فنيا وتكتيكيا وتجهيز اللاعبين بالصورة المثالية، حيث سيخوض المنتخب برنامج اعداد للاستحقاق القادم من معسكرات داخلية وخارجية وخوض العديد من التجارب الودية من اجل الوقوف على جاهزية المنتخب بشكل اكبر. وتضم قائمة المنتخب المختارة لهذا المعسكر عبدالعزيز محمد البلوشي (الخابورة) وقصي جميل المشايخي وفهد جميع المشايخي وزياد علي المطاعني (جعلان) واصيل احمد الحبسي (المضيبي) وعلي ابراهيم العويني والوليد خالد آل عبدالسلام (صحم) وابراهيم بدر الشامسي وراشد سليمان السليمي (فنجاء) ووقاص بن اسعد الازكي وابراهيم سالم التمتمي والحسن بن علي القاسمي (مسقط) وسام بن عبدالله القيضي ورياض محمد الطارشي (الشباب) واحمد حمد الجابري ومعاذ يونس الهنائي (الرستاق) وفراس بدر السعدي ومحمد ناصر الصالحي والوليد خالد البريدي ويزيد ربيع المشيفري ويزن محمد الخالدي (السويق) واحمد سالم العمراني والمعتصم خالد المقبالي (صحار) وسليمان داوود الخروصي (السيب) وسليمان احمد المحروقي (البشائر) ومحمد يعقوب المشايخي (صور).

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