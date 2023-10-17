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أحمد جودة - القاهرة - ريمونتادا مثيرة ودرامية للافيينا في موقعة بتروجت بالمحترفين

تمكن فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك من تخطي عقبة فريق بتروجت بفوز مثير ودرامي بنتيجة 3_2 في اللقاء الذي أقيم اليوم في دوري المحترفين الجولة الرابعة على ستاد الاسيوطي سبورت.



خاض لافيينا المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: كاميني



خط الدفاع: جبس، خالد شيفو، أحمد سعد، الحلواني

خط الوسط: حمدي مارسيلو، أحمد سكونر، هشام نيمار، محمد أسامة



خط الهجوم: حازم أبو سنه، أحمد سالم



بينما فريق بتروجت لعب بتشكيل ضم..

حراسة المرمى: محمد أبو النجا

خط الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، محمود فليكس،سامح إبراهيم

خط الوسط:مصطفى سلطان، أحمد رضا،أحمد بحبح، إسماعيل بامبا

خط الهجوم:خالد أبو زيادة، رشاد المتولي

الشوطالأول



شهد الشوط الأول تقدم فريق بتروجت على بهدفين دون رد سجلهما مصطفى سلطان ورشاد المتولي.





الشوط الثاظي

في الشوط الثاني قلب فريق لافيينا موازين المباراة وأحرز الهدف الأول في الدقيقة52 عن طريق أحمد سالم.



والهدف الثاني سجله البديل أووين في الدقيقة 72

جاء هدف الفوز عن طريق البديل محمود عبد الشافي عسلية في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد للافيينا إلى 10 نقاط ويتجمد رصيد بتروجت عند 9 نقاط.

ادار تحكيم اللقاء "مبروك نبيل، ويعاونه كلا من:' محمود النحاس،علاء السوري، وحكم رابع علاء صبري.