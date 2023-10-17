نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة يهزم دكرنس بثنائية في مواجهة مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق القناة الفوز بهدفين دون رد أمام نظيره دكرنس في المباراة المثيرة التي أقيمت منذ قليل على ملعب القناة ال ههههههقديم في دوري المحترفين بالجولة الرابعة.

جاء تشكيل القناة مكون من..



حراسة المرمى:محمد علاء الدين خط الدفاع:مصطفى معوض،ميشو عمارة،محمود البدري، أسامة رمضان

خط الوسط:محمود حرشة،محمد يسري،اميدو مواندا، محمد تامر

خط الهجوم: محمد رضا



خاض فريق دكرنس المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود عبدالمنصف

خط الدفاع: سليم عبدالخالق، أحمد جمال،أحمد الدمياطي، أحمد عيد

خط الوسط: محمد حسن،كاظم صبري،معتز إبراهيم،علاء شعبان خط الهجوم: مؤمن سمير، أحمد حسني

في الشوط الأول تقدم فريق القناة بهدف دون رد سجله أكرم عبد ربه من ركلة جزاء في الدقيقة 15.



وفي الشوط الثاني سجل القناة الهدف الثاني عن طريق سايكو في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

الفوز يرفق رصيد القناة إلي 7نقاط، ويتجمد رصيد دكرنس عند 4 نقاط.

وأدار تحكيم اللقاء الحكم "إسلام القماش، ويعاونه كلا ً من" عبدالعزيز محسن،يارا عاطف، وحكم رابع شاهندا المغربي.