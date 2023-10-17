نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة كريم فؤاد إلى التدريبات الجماعية في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي التدريبات الجماعية للنادي الأهلي عقب 15 يوم.

سبب عودة كريم فؤاد للتدريبات الجماعية عقب 15 يوم

بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي لحقت به في الفترة الماضية وغيابه عن مباريات الاهلي القادمة.

يواصل النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.