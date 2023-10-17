نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للشباب يواصل تدريباته في معسكر الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل منتخب مصر للشباب تدريباته مساء اليوم في معسكر الإسماعيلية استعدادًا لدورة شمال إفريقيا الودية.

وائل رياض يسعي لتجهيز اللاعبين خلال معسكر الإسماعيلية

يسعي وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تجهيز جميع اللاعبين خلال المعسكر الحالي استعدادًا لدورة شمال إفريقيا الودية.

وكان مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن من قبل عن تعيين الكابتن وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005.

وينتهي معسكر منتخب مصر للشباب في الإسماعيلية استعدادًا لدورة شمال إفريقيا الودية يوم الجمعة القادمة.

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 للمشاركة في بطولة دورة شمال إفريقيا الودية والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر القادم.