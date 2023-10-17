نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - خاص "لجريدة دوت الخليج".. الحكم السابق توني عثمان يعلن الترشح للانتخابات اتحاد الكرة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. تفاصيل ترشح توني عثمان لمجلس اتحاد كرة القدم المصري

أعلن الحكم المصري السابق توني عثمان في تصريحات خاصة "لجريدة دوت الخليج"، ترشحه لعضوية مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الخميس القادم للإعلان بشكل رسمي عن ذلك.

وجاء قرار "توني عثمان"، الذي شغل منصب عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لعشر سنوات منذ عام 2013 وحتى 2023، بالترشح لعضوية مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالتحكيم المصري، والذي شهد خلال الفترات الأخيرة بعض التذبذب في مستويات الكثير من الحكام.

أنا ضد وجود رئيس لجنة حكام أجنبي ومصر لديها من يستطيع القيادة

وكشف الحكم المصري السابق توني عثمان، خلال تصريحاته، أنه ضد وجود خبير أجنبي من أجل قيادة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ماكدًا على أن مصر تمتلك العديد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة تستطيع القيام بذلك، مضيفًا أنه من الممكن الاستعانة بخبير أجنبي من أجل تطوير الحكام وإقامة الدورات لهم ولكن ليس لقيادة لجنة الحكام بسبب عدم إدراكه لطبيعة الحكام المصريين.

توني عثمان

وأكد على ضرورة وجود أحد أبناء منظومة التحكم المصري، ضمن أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل العمل على النهوض بالتحكيم، والذي تشهد خلال الفترة الأخيرة بعض التذبذب في أداء الكثير من الحكام، والتراجع الواضح لمكانة الحكم المصري في البطولات الكبرى.



تصور توني عثمان لتطوير التحكم المصري

وأشار الحكم المصري السابق توني عثمان، أن الفترة القادمة ستشهد تطور واضح في مستوى الحكام المصريين، وذلك بالاعتماد على أبناء منظومة التحكم المصري في رفع كفاءة الحكام، بجانب الاستعانة بعدد من الخبراء الأجانب من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل إقامة الدورات التدريبية وشرح آخر التطورات في قانون التحكيم.

وأكمل تصريحاته، بأن رئيس لجنة الحكام الحالي بالاتحاد المصري لكرة القدم بيريرا، لم يضف جديدًا في تطوير التحكم المصري، وأن هناك الكثير من أبناء لجنة الحكام السابقين لديهم المهارة والقدرة على التطوير.

من هو توني عثمان المرشح لعضوية اتحاد الكرة المصري

توني عثمان

توني عثمان هو حكم مصري سابق، بدأ التحكم عام 1990 وحتى اعتزاله التحكيم عام 2012، حيث قام بإدارة 85 مباراة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بجانب تحكيم الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وإدارة الدور قبل النهائي من البطولة التونسية، والدوري الليبي، ثم توالى بعد اعتزال منهة التحكيم عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم من عام 2013 وحتى عام 2023، بالإضافة إلى تولي منصب مدير العلاقات العامة بالجنة الحكام بالاتحاد كرة القدم المصري.