نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد موعد إرسال القائمة الأولية لمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد النادي الأهلي موعد إرسال القائمة الأولية لمونديال الأندية والذي سيقام في السعودية في شهر ديسمبر نهاية العام الحالي.

ويرسل الأهلي قائمته الأولية في 30 من شهر أكتوبر الجاري بينما تأتي القائمة النهائية الرابع من شهر ديسمبر.

الأهلي يبحث عن الميدالية الفضية

ومازال حلم الوصول للميدالية الفضية قائما لدى الأهلي وذلك بعد الحصول على الميدالية البرونزية عام 2020 وعام 2021.

بينما احتل في العام الماضي المركز الرابع عقب الخسارة أمام فلامنجو ومن قبله ريال مدريد.

ويقام مونديال الأندية في السعودية وتحديدا في مدينة جدة بداية من 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر.