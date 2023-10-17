نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلاصة.. كل ما تريد معرفته عن فريق سيمبا قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الفريق الأول بالنادي الأهلي السادسة من مساء الجمعة القادم، حيث ضربة بداية الأهلي خلال مشواره في بطولة الدوري الأفريقي من نسختها الأولى.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز الأرقام والمعلومات عن فريق سيمبا التنزاني قبل مواجهة القلعة الحمراء.

التأسيس وحصد البطولات

تأسس الفريق التنزاني عام 1936 تحت مسمى كوينز، وغير الاسم إلى إيجلز ودار سندرلاند، حتى أستقر تحت مسمى سيمبا عام 1971.

حصد الفريق التنزاني العديد من الألقاب والبطولات المحلية، أبرزها:

الدوري التنزاني الممتاز 22 مرة.

كأس نيريري 3 مرات.

كأس تنزانيا 4 مرات.

دوري دار السلام مرتان.

كأس سيكافا للأندية 6 مرات.

ويعد أبرز إنجازًا قاريا للفريق التنزاني، وصافة كأس الاتحاد الإفريقي عام 1993 أمام فريق ستيلا أبيدجان الايفواري.



المدير الفني ومشواره مع الفريق

يتولى القيادة الفنية لفريق سيمبا التنزاني المدرب البرازيلي روبرتو أوليفيرا صاحب الـ63 عاما، وتولى القيادة الفنية لسيمبا في يناير الماضي.

خاض البرازيلي روبرتو أوليفيرا 27 مباراة مع فريق سيمبا، تمكن من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات.

تمكن أوليفيرا من تحقيق لقب بطولة الدوري التنزاني العام الماضي مع فريق سيمبا، وكذلك الوصول لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية.

سجل لاعبو الفريق التنزاني تحت قيادة المدرب البرازيلي روبرتو أوليفيرا 58 هدفا، واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

القيمة التسويقية ومتوسط أعمار اللاعبين

تبلغ القيمة التسويقية لفريق سيمبا التنزاني 3 ملايين يورو خلال الموسم الجاري، ويعد الحارس المغربي أيوب العكريض أعلى اللاعبين سعرا بقيمة 1.20 مليون يورو.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي الفريق التنزاني 27 عامًا، ويعد اللاعب البوروندي سعيدي

نتيبازونكيزا صاحب الـ36 عاما، أكبر اللاعبين سنا في فريق سيمبا التنزاني.

أبرم الفريق التنزاني 15 صفقة قبل بداية الموسم الجاري، ودعم صفوف الفريق في جميع خطوط الملعب بداية من حراسة المرمى مرورًا بخط الدفاع والوسط وصولًا للهجوم.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا

للمرة الخامسة يلتقي الأهلي أمام فريق سيمبا التنزاني، وجاءت جميع المواجهات الماضية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الإنتصار في مباراتين وهزم في مثلهما، ولم يخيم التعادل على مواجهات الأهلي وسيمبا من قبل.

سجل لاعبو الأهلي 6 أهداف، واستقبلت شباكهم هدفين، وعجزوا عن التسجيل في مباراتين، وحافظوا على نظافة شباكهم في مباراتين.

يعد اللاعب كريم وليد نيدفيد هداف مواجهات الفريقين، برصيد تسجيله هدفين في مرمى فريق سيمبا التنزاني.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

يحل الأهلي ضيفًا على ملعب "مكابا" بمدينة دار السلام بتنزانيا، وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من مساء الجمعة القادم.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 AD SPORTS، بصوت المعلق الرياضي المصري عصام عبده.