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أحمد جودة - القاهرة - فوز القناة ولافيينا وادي دجلة وتعادل طنطا مع السكة الحديد

شهدت الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني المحترفين فوز فريق لافيينا على فريق بتروجت بثلاثية مقابل هدفين في مواجهة مثيرة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بتروجت بهدفين دون رد سجلهما مصطفى سلطان ورشاد المتولي الهدف الثاني.



وتمكن لافيينا من العودة للقاء في الشوط الثاني عن طريق أحمد سالم في الدقيقة 52 واابديل أوين في الدقيقة 72 وخطف البديل محمد عبد الشافي عسليه الهدف الثالث لفريق لافيينا في الدقيقة 84.



2- فوز فريق القناة على فريق دكرنس بهدفين نظيفين، حيث انتهى الشوط الأول بهدف للقناة سجله أكرم عبد ربه من ركلة جزاء في الدقيقة 15 وأضاف سايكو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



3- تعادل فريق وادي دجلة مع فريق ابو قير بهدف لمثله حيث تقدم دجلة بهدف سجله محمود دياسطى في الدقيقة 44 بالشوط الأول وتعادل محمود أجوجو لأبو قير في الشوط الثاني.



4- تعادل فريق طنطا مع فريق السكة الحديد بهدف لمثله حيث تقدم طنطا بهدفوأحمد الشامي في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وخطف السكة هدف التعادل عن طريق شريف مجدي لاعب طنطا فى مرماه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

