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أحمد جودة - القاهرة - السكة الحديد يقتنص نقطة غالية من طنطا بدورى المحترفين

اقتنص فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد نقطة غالي بالتعادل المثير في الوقت القاتل مع فريق طنطا بقيادة عمرو أنور بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي طنطا بالجوله الرابعو في دوري المحترفين.



دخل فريق طنطا اللقاء بتشكيل تكون من، أحمد شوقي، محمد الشرخه، أسامه النجار،شهاب فتحي، حسون محمد، عبد الرحمن الدح،كريم اسامه،نانا انتوى محمد عاطف.

وتواجد في البدلاء أحمد ربيع الشيخ وحسام غالي والحسيني سمير ومحمد مصطفى حرموش وأحمد السيد وفارس طارق وشريف مجدي ومحمد محسن شيكا.



بينما دخل فريق السكه الحديد اللقاء بتشكيل ضم كلا من..



يوسف رحومه، أحمد فوزي، مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل وأحمد ربيع،محمد جمال الكارته محمد اشرف، ومحمود كلشط، محمد نادي، جون ايفري.



وتواجد في البدلاء محمود الالماني، المتولي محمود، محمد حسين عضل، محمد عصام، محمد جمال، ابراهيم عبد الخالق،حسين البدري،اسلام الفار.



تقدم طنطا بهدف محمد عاطف في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وتعادل السكة الحديد بهدف ذاتى من مدافع طنطا في مرماه في الدقيقة الأخيرة من المباراة سجله لاعب طنطا شريف مجدي.



بهذه النتيجة يترفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 6 محتلا المركز الثامن، ويصبح رصيد طنطا عند النقطة 5 محتلا المركز الثاني عشر.



وأدار المباراة الحكم اسامة اسماعيل حكم ساحه وعاونه محمود دين مساعد اول ومنصور حسن مساعد ثاني واسلام ابو شنب حكم رابع