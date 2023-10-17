نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد بشأن موقف حسام المندوه من انتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصل النائب حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك عن حسم موقفه النهائي من خوض الانتخابات القادمة.

الأربعاء الحاسم للمندوه

وحكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مساء الأحد الماضي بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك.

وينتظر حسام المندوه غدًا الأحد تحديد مصيره الانتخابي من قبل المحكمة الادارية العليا التي حددت جلسة الغد؛ للفصل فى الطعن المقام من مرشح أمين الصندوق بنادي الزمالك على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

وكان حسام المندوه قد تقدم بطعن في الشق المستعجل ضد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشأن استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المقرر إقامتها يوم 20-10-2023.

وحمل طعن حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك للمحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.

وطالب حسام المندوه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك واستمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق بنادي الزمالك.