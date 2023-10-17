عاجل.. ترشح توني عثمان لانتخابات اتحاد كرة القدم المصري (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. ترشح توني عثمان لمجلس اتحاد كرة القدم المصري

أعلن توني عثمان، الحكم المصري السابق، في تصريحات خاصة "لموقع دوت الخليج"، عن نيته الترشح لعضوية مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن ذلك في مؤتمر صحفي سيتم عقده يوم الخميس المقبل.

ويأتي قرار "توني عثمان"، بهدف تطوير التحكيم المصري، حيث أنه قد شغل منصب عضو لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة عشر سنوات من عام 2013 وحتى عام 2023، ويهدف إلى النهوض بمستوى الحكام المصريين وتحسين أدائهم، خاصة في ضوء التذبذب الذي شهده التحكيم المصري في الفترات الأخيرة.

تعليق توني عثمان على وجود خبير أجنبي لقيادة لجنة الحكام

وأعرب "عثمان"، عن رفضه لوجود رئيس لجنة حكام أجنبي في الاتحاد المصري لكرة القدم، وأكد على وجود كفاءات محلية قادرة على تولي هذا المنصب وقيادة التحكيم المصري، واقترح استدعاء خبراء أجانب لتطوير مهارات الحكام وتنظيم دورات تدريبية لهم، ولكن ليس بوصفهم رؤساء لجان الحكام بسبب عدم فهمهم لطبيعة الحكام المصريين.

توني عثمان

وأكد على ضرورة وجود عضو من منظومة التحكيم المصري في مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم للعمل على تطوير التحكيم، حيث أنه قد أشار إلى أن الحكام المصريين يعانون من تذبذب في أدائهم وتراجع وضعهم في البطولات الكبرى.

رؤية توني عثمان لتطوير التحكم المصري



وأوضح توني عثمان رؤيته لتطوير التحكيم المصري في المستقبل، حيث أشار إلى أنه سيتم تحقيق تطور واضح في مستوى الحكام المصريين بالاعتماد على الكوادر المحلية وبالتعاون مع خبراء أجانب، حيث أنه ستقام دورات تدريبية وسيتم توضيح آخر التطورات في قوانين التحكيم لتعزيز كفاءة الحكام.

من هو توني عثمان المرشح لعضوية اتحاد الكرة المصري

توني عثمان

توني عثمان هو حكم مصري سابق، بدأ التحكم عام 1990 وحتى اعتزاله التحكيم عام 2012، حيث قام بإدارة 85 مباراة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بجانب تحكيم الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وإدارة الدور قبل النهائي من البطولة التونسية، والدوري الليبي، ثم توالى بعد اعتزال منهة التحكيم عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم من عام 2013 وحتى عام 2023، بالإضافة إلى تولي منصب مدير العلاقات العامة بالجنة الحكام بالاتحاد كرة القدم المصري.