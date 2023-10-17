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أحمد جودة - القاهرة - على غرار عمرو أديب..لميس الحديدي تشن هجوماً حاداً على محمد صلاح

عاجل- "سياسة النادي وهجمات عنصرية".. عمرو أديب ولميس الحديدي يفتحون النيران على محمد صلاح..هاجمت الإعلامية لميس الحديدي اللاعب الدولي محمد صلاح قائد المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة قناة ON، وجاءت هذه المهاجمة على غرار الهجوم الذي شنه زوجها الإعلامي عمرو أديب على محمد صلاح من خلال برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر شاشة قناة MBC مصر.

وجاءت حملات الهجوم على محمد صلاح، بسبب موقفه السلبي من دعم القضية الفلسطينية على عكس باقي اللاعبين المصريين الذين أعلنوا عن دعمهم لهذه القضية ومنهم محمد النني وأحمد حسن كوكا ومحمود كهربا وغيرهم من اللاعبين.

عاجل- "سياسة النادي وهجمات عنصرية".. عمرو أديب ولميس الحديدي يفتحون النيران على محمد صلاح

لميس الحديدي تهاجم محمد صلاح وتوجه له رسالة شديدة اللهجة

وجهت لميس الحديدي رسالة شديدة اللهجة وبخت فيه محمد صلاح على موقفه السلبي من دعم القضية الفلسطينية، جاء نصه على النحو التالي: "على قدر الحب والغلاوة يكون اللوم والعتاب في ضوء أهمية وجودك هناك كنا ننتظر أكثر منك في موقف حقيقي بقوتك ومصريتك وتأثيرك، كنا ننتظر منك كلمة وموقف".

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وتابعت لميس الحديدي تصريحاتها عن تبرع محمد صلاح إلى الهلال الأحمر قائلة: "صحيح قدمت دعمًا كبير للهلال الاحمر المصري، وهو دعم يمكن لدول ومؤسسات أن تقوم به لكن كنا نحتاج الموقف وأن تعبر عن موقف وكلمة ثابتين مساندة للقضية الفلسطينية، خاصة أن ليفربول نفسها خرجت في تظاهرات".

لميس الحديدي توجه رسالة شديدة اللهجة إلى محمد صلاح وتوبخه على موقفه السلبي من القضية الفلسطينية

وأعربت لميس الحديدي عن استيائها من عدم دعم محمد صلاح إلى القضية الفلسطينية بشكل علني عبر مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "الأهم من التبرع ممكن ييجي من الكلمة والتأثير؛ لأننا في هجمة عنصرية إسرائيلية في العالم كله، العالم ونجومه خرجوا داعمين لإسرائيل، ومن ثم التأثير كنجم وكلاعب كرة محبوب من العالم كله مؤثر، هذا ما كان ينتظره المصريون والعالم أجمع".

عاجل- "سياسة النادي وهجمات عنصرية".. عمرو أديب ولميس الحديدي يفتحون النيران على محمد صلاح

واختتمت لميس الحديدي حديثها عن محمد صلاح قائلة:: "محمد صلاح مش محتاج شركات رعاية ولا فلوس ولا إعلانات ولا لسه في مرحلة البداية.. ومحتاج ينتظر الكلمة اللي أهم وأبقى، وفيه مليون متابع ألغوا متابعتهم لحسابات محمد صلاح، موقفك بيخرج من مصريتك وعروبتك ودينك، وهذه العوامل التي تشكل شخصيتك وهويتك".

عمرو أديب يوجه رسالة نارية إلى محمد صلاح

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة نارية إلى محمد صلاح باعتباره فخر العرب، وذلك من خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر شاشة قنوات MBC مصر، وجاء نص رسالة عمرو أديب على النحو التالي: "الكبير دايما الناس بتتوقع منه فعل كبير، أنا عارف إنك ممكن تكون مضايقك دلوقتي، إن إنت مش عارف تاخد قرار واضح".



وتابع عمرو أديب حديثه بتوبيخ محمد صلاح قائلًا: "الناس كلها شايفاك فخر العرب، وفخر العرب مينفعش يتخلى عن العرب وهم محتاجينه، أنا عارف مشاعرك وأد إيه إنت إنسان محترم، وجواك مشاعر نبيلة تجاه أخواننا الفلسطينيين".



عاجل- "سياسة النادي وهجمات عنصرية".. عمرو أديب ولميس الحديدي يفتحون النيران على محمد صلاح

وتحدث عمرو أديب عن سياسية نادي ليفربول وربط بينها وبين القضية السياسية بشأن فلسطين والاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "قد يكون هناك سياسة ما جوه النادي، إن مفيش لاعب يعبر عن نفسه بشكل سياسي، قد يكون هناك حد جنبك قالك بلاش عشان شكلك أو ده ممكن يعملك مشكلة، إنت محدش يقدر يعملك مشكلة، إنت قوي ومحبوب وموهوب، ومحدش هيزعل أبدًا إنك واقف جنب أهلك ودينك، إنت دلوقتي قدام الاختيار".

وختم عمرو أديب حديثه قائلًا: "الوقت معداش، أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا، انت كلمتك جوه المجتمع اللي إنت فيه بألف، إحنا محتاجين كلمتك يا محمد، حد يقولي يعني محمد صلاح هو اللي يوقف الضرب عن غزة، لأ، ولكن الشباب ينتظروا مثلهم الأعلى فخر العرب للعون والنجدة، محمد هذا وقت الكلام، تحدث حتى نراك، متخفش يا محمد كلنا جنبك ومعاك".