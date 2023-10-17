نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة قائد منتخب السعودية في مواجهة مالي الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أصيب سلمان الفرج، قائد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وفريق الهلال، خلال مواجهة مالي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء بشكل ودي.

وتعرض سلمان الفرج، للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين منتخبي السعودية ومالي، حيث غادر اللقاء في الدقيقة 38 ودخل ناصر الدوسري بديلًا عنه.

وحتى الآن يتقدم منتخب مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره السعودية، في المباراة الودية التي تجمع بينهما حاليًا.

يشار إلى أن سلمان الفرج كان قد شارك مع المنتخب السعودي، واستطاع أن يسجل هدفًا في تعادل الأخضر بهدفين أمام نظيره نيجيريا في اللقاء الودي السابق الذي أقيم خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الخليج، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري.