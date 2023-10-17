الفراعنة يحرزون التعادل في مباراة منقوصة مع الجزائر

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رياض - احمد صلاح - تعادل المنتخب الجزائري مع نظيره المصري 1-1، الإثنين، خلال مباراة دولية ودية جرت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات أمم إفريقيا في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.



وتلقى المنتخب المصري ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافع الأهلي محمد هاني بسبب تدخل قوي على مدافع ليتشي الإيطالي أحمد توبه، لكن النقص العددي لم يمنع زميله لاعب وسط الوكرة القطري حمدي فتحي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 62.



وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نجح الهداف التاريخي لمحاربي الصحراء مهاجم كوريتيبا البرازيلي المخضرم إسلام سليماني (35 عاما) في إدراك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



وكان المنتخب المصري الأخطر في بداية المباراة، وسدد لاعب وسط طرابزون التركي محمود حسن "تريزيغيه" كرة قوية أبعدها حارس مرمى كاين الفرنسي أنتوني ماندريا قبل أن يشتتها الدفاع (17)، وأخرى للقائد نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من داخل المنطقة ارتدت من العارضة (20).



وتحولت السيطرة إلى المنتخب الجزائري بسبب النقص العددي في صفوف الفراعنة وتراجعهم إلى الدفاع، فتعددت محاولاته الهجومية التي افتقدت الخطورة والفاعلية على مرمى محمد الشناوي.



وكاد مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد يفعلها في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع عندما اخترق الدفاع الجزائري وراوغ الحارس ماندريا وسدد الكرة أبعدها مدافع بوروسيا دورتموند الألماني رامي بن سبعيني وهي في طريقها للمرمى.



وشكلت الهجمات المرتدة للفراعنة عن طريق صلاح وتريزيغيه خطورة على مرمى ماندريا في الشوط الثاني، وأنقذ الأخير مرماه من رأسية مدافع بيراميدز على جبر (60)، قبل أن ينجح الأخير في تحويل كرة عرضية برأسه إلى حمدي فتحي فتابعها برأسه أيضا داخل المرمى الخالي (62).



وضغط لاعبو الجزائر في محاولة لإدراك التعادل، وتعدد التسديدات من القائد مهاجم الأهلي السعودي رياض محرز ومدافعي نيس الفرنسي يوسف عطال وفياريال الإسباني عيسى مندي، إلا أن تألق الشناوي في الذود عن مرماه حال دون ترجمتها إلى أهداف.